Lagardere s.c.a. : Amber Capital continue de se renforcer au capital, Arnaud Lagardère dos au mur

(BFM Bourse) - Joseph Oughourlian, le patron d'Amber, indique dans un entretien à l'Agefi que le fonds est maintenant monté à 18% du capital de Lagardère et n'exclut pas de poursuivre ses emplettes d'ici à l'assemblée du 5 mai. Il se dit par ailleurs ouvert à l'idée d'octroyer à Arnaud Lagardère une contrepartie en échange de l'abandon du statut de commandite par action, à condition que le fils du fondateur ne reste pas en situation de contrôle.

La rumeur voudrait que de célèbres hommes d'affaires français entrent au capital de Lagardère pour soutenir son patron face à Amber Capital ? Qu'à cela ne tienne, le fonds d'investissement dirigé par Joseph Oughourlian continue quant à lui ses achats. Selon un entretien accordé par l'investisseur activiste à l'Agefi, Amber s'est encore un peu renforcé récemment, pour monter à 18% du capital (contre un peu plus de 16% fin mars) ce qui lui confère environ 14% des droits de vote.

Le premier actionnaire du groupe de distribution et de médias s'élève contre le maintien à huis clos de l'assemblée générale du groupe le 5 mai, une décision " très choquante" qui démontre "le peu de considération qu’elle [la société en commandite par action Lagardère SCA] attache au dialogue actionnarial" dans le contexte d’une assemblée où se joue l’avenir du groupe. En dépit de sa position de premier plan au capital, Amber ne pourra pas prendre part physiquement aux délibérations, et il lui a également été refusé de participer en tant que scrutateur.

Le fonds affirme pourtant sa battre "pour tous les actionnaires, institutionnels ou particuliers" afin de remettre "à l’endroit sur ses deux pieds" une entreprise qui "marche sur la tête" via une forme "de liquidation désorganisée et continue" avec l'équivalent de 8 milliards d'euros d'actifs cédés en dix ans, dont la moitié reversés en dividendes. Et pour Joseph Oughourlian, le parcours du titre depuis qu'Amber a dévoilé son projet pour Lagardère montre que "le marché a déjà voté en faveur" de celui-ci.

Par ailleurs, alors que BFM Business a révélé lundi qu'une forme de compromis différents protagonistes clés du dossier planchaient sur un scénario qui consisterait à changer le statut juridique de Lagardère en société anonyme classique en échange de l'attribution à son gérant actuel d'un part supplémentaire du capital, Joseph Oughourlian se dit "ouvert à toutes les idées", à condition "bien entendu que les actionnaires principaux de la société soient d’accord avec la contrepartie qui serait octroyée à Arnaud Lagardère". Et que cela n'aboutisse pas à ce que le fils de Jean-Luc Lagardère conserve la main-mise sur le groupe.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

