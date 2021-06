(BFM Bourse) - À l'issue d'un long bras de fer avec ses actionnaires, le groupe Lagardère (Europe 1, Hachette...) doit acter ce mercredi en assemblée générale sa transformation en société anonyme, entraînant pour Arnaud Lagardère la perte de son pouvoir absolu, et l'entrée en force de Vivendi au conseil d'administration.

Présenté fin avril dernier dans une volonté de mettre fin au statut atypique du groupe en commandite par actions, qui rendait l'héritier de Jean-Luc Lagardère indéboulonnable tout en étant très minoritaire au capital (limitée à environ 7%), le changement de statut juridique de Lagardère SCA en société anonyme devrait être entériné en assemblée générale ce mercredi.

Menacé de blocage et confronté aux difficultés économiques de son groupe aggravées pendant la pandémie, Arnaud Lagardère, 60 ans, a dû céder face aux exigences de ses puissants actionnaires, le fonds Amber Capital en tête (2e actionnaire du groupe avec près de 20% du tour de table au 31 décembre dernier, derrière Vivendi qui en contrôlait près de 30%), non sans obtenir la garantie d'un poste de PDG pendant six ans. Co-gérant et secrétaire général du groupe, Pierre Leroy deviendra directeur général délégué de Lagardère à l'issue de la grand-messe annuelle.

Le groupe a par ailleurs annoncé, fin mai dernier, l'identité des 11 membres de son futur conseil d'administration, parmi lesquels figurent Nicolas Sarkozy, Arnaud de Puyfontaine (Vivendi) et Joseph Oughourlian (Amber Capital).

Les soutiens d'Arnaud Lagardère isolés

Outre Arnaud de Puyfontaine, Vivendi doit obtenir deux autres sièges au sein du conseil d'administration, et pourra également compter sur celui du fonds britannique Amber, initiateur de la fronde avec qui le groupe de Vincent Bolloré s'est allié en août dernier - via la signature d’un accord sur cinq ans, qui octroie à chacun un droit de préemption dans l’hypothèse où l’autre vendrait ses actions. Les deux premiers actionnaires de Lagardère avaient pourtant croisé le fer quelques mois auparavant, Vivendi étant dans un premier temps monté au capital pour aider l'héritier du groupe Lagardère à sauver son statut de gérant en commandite.

Depuis, le groupe de Vincent Bolloré est donc passé dans le camp "ennemi" et les soutiens d'Arnaud Lagardère se sont réduit comme peau de chagrin. De l'autre coté, Bernard Arnault -via la financière Agache (7,7% du capital)- ne nommera de fait qu'un seul membre au conseil d'administration du groupe, tout comme le fonds souverain du Qatar (13%). L'homme le plus riche de France semble donc avoir perdu la partie qui l'oppose à Vincent Bolloré, les deux capitaines d'industrie lorgnant sur les actifs stratégiques du groupe Lagardère, notamment dans l'édition (Hachette) et les médias (le JDD, Europe 1, etc.).

Arnaud Lagardère pourra également désigner 3 administrateurs, dont il fera partie aux côtés de Nicolas Sarkozy, l'un des stratèges du projet de transformation, et qui est proposé en qualité d'administrateur indépendant. L'héritier avait longtemps exclu de céder sa commandite mais assume désormais ce revirement, "sans aucun état d'âme et sans aucun regret", a-t-il assuré lors de la présentation du projet. Il ne renonce d'ailleurs pas sans "compensation": lui-même et sa société personnelle se verront attribuer quelque 7% du capital (équivalent à 210 millions d'euros au cours actuel). Avec sa part actuelle, il détiendra donc 14% des parts, de quoi éponger son lourd endettement personnel.

Nouvelle sanction en Bourse pour Lagardère

"À l'issue de la transformation, on pourra constater qu'aucun actionnaire ne disposera de la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée ou de la majorité des voix au sein du conseil d'administration", souligne Pierre Leroy. Reste une question en suspens, celle de l'intégrité du groupe. Aucune activité ne sera cédée si le projet aboutit, a promis Arnaud Lagardère, bien que l'ombre de Vivendi plane, notamment sur la radio Europe 1.

Dans l'attente des conclusions de l'AG qui se tient à huit clos depuis 10h ce mercredi matin, le titre Lagardère reflue violemment (-4,4%) au sein d'un marché parisien qui subit (-1% pour le CAC à 10h50) la nouvelle évocation d'un possible resserrement monétaire outre-Atlantique. L'action du groupe affiche ainsi une performance neutre depuis le 1er janvier.

Reste qu'une grande page de l'histoire du groupe Lagardère se tourne ce jour puisque, conséquence de la disparition de la commandite, celui-ci deviendra "opéable" dès la fin de l'assemblée générale. De fait, son capital sera désormais éclaté entre des actionnaires pouvant décider de vendre d'importants blocs de titres, ce qui place le groupe à la merci d'un potentiel acquéreur.

