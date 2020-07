Lafargeholcim ltd : Résultat net semestriel divisé par trois

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim publie au titre des six premiers mois de 2020 un résultat net divisé par trois (-65,7%) à 347 millions de francs suisses, sois 0,55 franc par action, et une marge opérationnelle récurrente en retrait de 1,6 point à 11,2%.



Le fournisseur franco-suisse de matériaux de construction a vu son chiffre d'affaires reculer de 18,1% en publié, à un peu moins de 10,7 milliards, et de 10,8% en comparable, performance qu'il qualifie de 'résiliente'.



Sur la base de la vitesse du rebond de juin et avec l'exécution rapide de son plan 'health, cost & cash', LafargeHolcim anticipe un 'second semestre solide' et vise pour l'ensemble de 2020 une génération de free cash-flow de plus de deux milliards de francs.



