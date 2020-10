Lafargeholcim ltd : Relèvement d'objectif de FCF pour 2020

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, LafargeHolcim déclare anticiper désormais une génération de free cash-flow de plus de 2,75 milliards de francs suisses pour l'ensemble de 2020, à comparer à un objectif de 'plus de deux milliards' il y a trois mois.



Le groupe franco-suisse publie au titre du troisième trimestre un résultat opérationnel courant en hausse de 1,9% à 1,44 milliard de francs (+10% en comparable), soit une marge améliorée de 250 points de base.



Le fournisseur de matériaux de construction a vu son chiffre d'affaires reculer de 9,6% en publié, à 6,45 milliards, et de 2,6% en comparable, performance soutenue par une demande qu'il qualifie de 'résiliente'.



