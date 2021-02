Lafargeholcim ltd : Réalise deux acquisitions en Europe

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce les acquisitions d'Edile Commerciale et de Cemex Rhone Alpes, tous deux fournisseurs de béton prêt à l'emploi et de granulats.



Les sociétés sont situées dans deux des plus grandes métropoles d'Europe, Milan, Italie, et Lyon, France.



' Avec 35 centrales à béton prêt à l'emploi, ces opérations renforcent la position de LafargeHolcim dans deux des zones les plus dynamiques et attractives d'Europe ' indique le groupe.



LafargeHolcim a réalisé huit acquisitions complémentaires en 2020 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Suisse. La société anticipe de nouvelles améliorations en 2021, accélérées par le développement de son segment Solutions & Produits.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel