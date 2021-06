Lafargeholcim ltd : Projets d'économie circulaire avec GE RE

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy et LafargeHolcim annoncent la conclusion d'un protocole d'accord pour étudier des solutions d'économie circulaire visant à utiliser les matériaux issus de turbines éoliennes mises hors service.



Se fondant sur plus de dix ans d'expérience de LafargeHolcim dans la récupération d'énergie à partir de pales d'éoliennes, les groupes explorent de nouvelles voies de recyclage des pales, à compris comme matériau de construction pour de nouveaux parcs éoliens.



Le fournisseur franco-suisse de matériaux de construction souligne que des turbines vieillissantes représentant près de dix gigawatts devraient être redynamisées ou mises hors service en Europe à horizon 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel