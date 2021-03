Lafargeholcim ltd : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 57 à 59 francs suisses, estimant 'qu'à l'image de Saint-Gobain, LafargeHolcim pourrait recéler un potentiel de révision à la hausse des estimations en 2021'.



A l'issue d'une conférence téléphonique, le bureau d'études souligne notamment que 'le management a affiché une certaine confiance tout en reconnaissant que la guidance 2021 était prudente (EBIT à au moins +7% à périmètre et changes constants)'.



'L'acquisition de Firestone Building Products ne nous semble pas (encore) valorisée à sa juste valeur. Selon nous, cette opération n'est qu'une première étape pour challenger le statut de 'best in class' du secteur à CRH', ajoute l'analyste.



