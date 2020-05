Lafargeholcim ltd : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé l'annulation de l'accord conclu il y a un an avec le conglomérat San Miguel Corporation pour lui céder sa participation de 87,5% dans Holcim Philippines Inc, pour une valeur d'entreprise de 2,15 milliards de dollars sur une base 100%.



' Les autorités de la concurrence des Philippines n'ont pas délivré l'approbation de la transaction dans le délai requis et, par conséquent, l'accord est devenu caduc ' indique Oddo.



' Le groupe a confirmé la solidité de son bilan : une liquidité de 8 MdCHF au 26 mars 2020 dont une position cash de 4.1 MdCHF. Le groupe avait même procédé à deux émissions obligataires d'un montant supérieur à 700 MCHF ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 42 CHF. ' Nous pensons que ce niveau de cours constitue un point d'entrée attractif pour les investisseurs value de long terme, même si à l'instar du marché, le titre nous semble encore voué à un parcours chaotique et volatil '.



' La solidité du bilan devrait permettre au groupe de mettre en oeuvre la dernière étape de sa stratégie : une acquisition structurante à un prix attractif ' indique Oddo.



