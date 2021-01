Lafargeholcim ltd : Le titre s'envole après plusieurs analyses

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim gagne près de 8% sur la semaine, suite à un accord pour acquérir Firestone Building Products (FSBP) auprès de Bridgestone Americas, dans une transaction valorisée 3,4 milliards de dollars et dont la finalisation est attendue au deuxième trimestre.



Cette société qui vend des systèmes de toiture pour les bâtiments commerciaux aux Etats-Unis, est estimée avoir réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars et un EBITDA de 270 millions.



La transaction sera financée par de la trésorerie et de la dette. Un effet positif sur le BPA est anticipé à partir de la première année suivant sa finalisation.



Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 61 à 64 francs suisses sur LafargeHolcim, au lendemain de l'annonce de l'acquisition par le Franco-Suisse.



Du fait de cette transaction, le broker relève en moyennes pour 2021-22, ses estimations d'EBITDA de 2,7% et de BPA de 2,6%. Toutefois, il réduit marginalement son BPA attendu pour 2020 pour 'refléter une intensification des vents contraires de changes'.



Oddo BHF réitère de son côté son opinion 'achat' et son objectif de cours de 52 francs suisses sur LafargeHolcim, après l'annonce de l'accord pour acquérir Firestone Building Products (FSBP), une 'acquisition structurante dans des produits à plus forte valeur ajoutée'.



'La solidité du bilan facilite la mise en oeuvre cette dernière étape pour acquérir Firestone Building Products à un prix raisonnable', explique l'analyste, rappelant que le groupe affichait régulièrement sa volonté de faire croitre sa division 'solutions et produits'.



Selon Oddo BHF, cette 'acquisition structurante cohérente et logique' par le groupe franco-suisse n'est qu'une première étape pour challenger le statut de 'best in class' du secteur à son pair irlandais CRH.



