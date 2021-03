Lafargeholcim ltd : Le rôle de Magali Anderson renforcé

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé jeudi avoir renforcé le rôle de Magali Anderson, sa directrice du développement durable, en lui confiant également la responsabilité de l'innovation au sein du groupe.



Le cimentier franco-suisse explique que cette décision vise à placer les questions liées à la protection de l'environnement au coeur de son processus d'innovation.



Dans ses nouvelles fonctions, Magali Anderson aura la responsabilité de conduire la stratégie du groupe en matière de recherche et développement (R&D) et de conclure des collaborations avec les établissements académiques et les start-ups.



Arrivée au sein du groupe en 2016 en tant que responsable de la santé et de la sécurité, où elle s'était illustrée grâce à ses performances, cette ingénieure en mécanique française avait fini par intégrer le comité exécutif en 2019.



