Lafargeholcim ltd : Jefferies remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'conserver' sur LafargeHolcim avec un objectif de cours relevé de 51,4 à 57,4 francs suisses, à l'approche des résultats trimestriels du groupe de matériaux de construction, attendus le 23 avril.



'Nous prévoyons une forte croissance organique du profit opérationnel au premier trimestre 2021', affirme le broker, pour qui l'objectif d'une croissance organique du profit opérationnel supérieure à 7% pour l'année 2021 semble 'très atteignable'.



'Cependant, avec une croissance significative déjà dans nos estimations, du potentiel de hausse supplémentaire pourrait être limité', nuance Jefferies, qui juge l'action 'peu coûteuse', mais voit 'des cas d'investissement plus faciles ailleurs'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.