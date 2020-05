Lafargeholcim ltd : Échec de la cession de Holcim Philippines

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce l'annulation de l'accord conclu il y a un an avec le conglomérat San Miguel Corporation pour lui céder sa participation de 87,5% dans Holcim Philippines Inc, pour une valeur d'entreprise de 2,15 milliards de dollars sur une base 100%.



Le cimentier franco-suisse explique que cette transaction était soumise à des approbations réglementaires et usuelles, dont celle de la Philippines Competition Authority, et que cette dernière n'a pas donné son feu vert durant la période requise.



