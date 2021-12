Lafargeholcim ltd : Une acquisition saluée par un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 2% après l'annonce de l'acquisition de Malarkey Roofing Products. Oddo maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre Holcim, avec un objectif de cours de 60 CHF.



Le bureau d'analyses rapporte que LafargeHolcim a signé un accord afin d'acquérir Malarkey Roofing Products, une société états-unienne de solutions de toiture qui vise un chiffre d'affaires 2022 de 600 M$ et un EBITDA de 120 M$.



' Le prix ressort à 1.35 Md$ pour un montant de synergies évalué à 40 M$ sur 3 ans ', indique Oddo, qui juge que cette acquisition s'inscrit tout à fait dans la stratégie ' accelerating green growth ' 2025 de LafargeHolcim.



L'analyste estime que le marché devrait bien accueillir cette nouvelle acquisition et que ' le groupe pourrait procéder à une nouvelle rotation de portefeuille en 2022 '.



L'opinion ' neutre ' reste toutefois maintenue en raison du poids de la problématique CO2, conclut le broker.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.