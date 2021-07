Lafargeholcim ltd : Une acquisition en Allemagne

(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé mardi l'acquisition de Heinrich Teufel, un spécialiste allemand des granulats et des bétons prêt à l'emploi, sans toutefois dévoiler les termes de l'opération.



Le cimentier suisse indique simplement que la transaction va lui permettre de se renforcer dans le sud de l'Allemagne et d'améliorer son savoir-faire en matière d'économie circulaire.



Heinrich Teufel - qui emploie 160 personnes sur son site de Strassberg - continuera d'évoluer sous sa propre marque dans l'immédiat.



