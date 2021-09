Lafargeholcim ltd : Pénalisé par une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - Holcim recule de près de 2% à Zurich, avec une note d'Oddo qui abaisse son opinion de 'surperformance' à 'neutre' et sa cible de 76 à 60 francs suisses, après que le Tagesanzeiger a évoqué que la justice américaine 'se penche sur les activités de Lafarge en Syrie'.



'La résurgence de cette controverse devrait limiter le potentiel de surperformance', estime l'analyste qui toutefois, à plus long terme, reste convaincu que la transformation engagée par le management actuel ne lui semble pas 'appréciée à sa juste valeur'.



