Lafargeholcim ltd : Partenariat avec Magment pour un béton magnétisable

(CercleFinance.com) - Holcim annonce s'associer à la start-up allemande Magment pour améliorer sa technologie de béton magnétisable pour les revêtements routiers, technologie permettant aux véhicules électriques de se recharger sans fil lorsqu'ils sont en mouvement.



Connue sous le nom de 'charge inductive', cette solution révolutionnaire à base de béton réduit le besoin de bornes de recharge, tout en gagnant du temps. Elle est actuellement testée par des chercheurs de l'Université Purdue, dans l'Etat américain de l'Indiana.



'D'autres applications en cours de développement incluent l'électrification des sols industriels pour recharger les robots et les chariots élévateurs au fur et à mesure qu'ils fonctionnent', ajoute le fabricant suisse de matériaux de construction.



