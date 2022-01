Lafargeholcim ltd : Partenariat avec Eni dans le ciment vert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le cimentier suisse Holcim a annoncé vendredi qu'il travaillait avec le groupe énergétique italien Eni en vue du développement d'une technologie de capture et de stockage du carbone susceptible d'être utilisée au niveau de ses activités de production.



L'idée, d'après le fabricant de matériaux de construction, consiste à utiliser le CO2 émis par ses propres opérations afin de produire du ciment 'vert'.



Aux termes du partenariat, Eni utilisera son savoir-faire en matière de capture du carbone et de ressources minérales en vue d'inclure du CO2 dans l'olivine, un constituant minéral important du ciment.



Du côté de chez Holcim, les équipes de chercheurs planchent actuellement sur la possibilité d'utiliser ce procédé de carbonatation de l'olivine dans le cadre de la formulation d'un nouveau ciment 'vert' à faibles émissions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.