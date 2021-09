Lafargeholcim ltd : Oddo n'est plus à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF abaisse son opinion sur Holcim de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 76 à 60 francs suisses, après que le Tagesanzeiger a évoqué que le département américain de la Justice 'se penche sur les activités de Lafarge en Syrie'.



'La résurgence de cette controverse devrait limiter le potentiel de surperformance. De plus, le consensus, majoritairement acheteur à ce stade, pourrait prendre un biais moins positif, selon nous', estime l'analyste.



A plus long terme, le bureau d'études déclare toutefois rester convaincu que la transformation engagée par le management actuel, tant sur le fond que sur la forme ne lui semble pas 'appréciée à sa juste valeur'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.