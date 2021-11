Lafargeholcim ltd : Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Holcim, avec un objectif de cours inchangé de 60 CHF.



Le bureau d'analyses indique qu'à l'occasion de son CMD organisé ce jour à Bale, LafargeHolcim va dévoiler les grandes lignes de sa stratégie 2025, une stratégie axée avant tout sur la croissance verte.



La société table sur une croissance annuelle du CA de l'ordre de 3 à 5%, et une croissance annuelle de l'EBIT supérieure à 5% à périmètre et change constants - des chiffres en ligne avec les attentes d'Oddo.



De plus, avec l'acquisition de FSBP, le management vise maintenant à faire croître sa branche Solution & Products jusqu'à 30% du CA groupe tout en devenant un des leaders dans les produits durables.



Le groupe compte d'ailleurs poursuivre sa stratégie de désinvestissement dans les pays émergents et accélérer sa réallocation d'actifs dans cette perspective, indique Oddo.



