Lafargeholcim ltd : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'neutre' sur Holcim avec un objectif de cours ajusté de 60 à 50 francs suisses, sur la base de l'ajustement de ses estimations pour le groupe de matériaux de construction et de la mise à jour des données de marché.



Selon le bureau d'études, 'le maintien des combustibles à un niveau élevé et le risque de pénurie pourrait entrainer un recul de la demande d'ici la fin de l'année' et 'l'incertitude sur les investissements CO2 explique aussi le désamour actuel pour les cimentiers'.



Oddo souligne néanmoins que le titre Holcim s'échange sur la base d'une VE/EBITDA 2022 de 4,1 fois, en dessous de sa moyenne historique d'environ huit fois et proche de son pair HeidelbergCement à seulement 5,2 fois la VE/EBITDA 2022.



