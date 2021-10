Lafargeholcim ltd : Objectifs rehaussés pour 2021

(CercleFinance.com) - Holcim annonce relever ses objectifs pour 2021, avec notamment une croissance 'sur-proportionnelle' de l'EBIT récurrent d'au moins 22% en données comparables (contre au moins 18% précédemment) et un rendement du capital investi supérieur à 8%.



Le groupe helvétique de matériaux de construction affiche un EBIT récurrent record de 1,53 milliards de francs suisses au titre du troisième trimestre 2021, en hausse de 4,7% en données comparables, soit +6,2% de croissance absolue.



Cette augmentation de l'EBIT récurrent est principalement due à des prix élevés et à une bonne gestion des coûts, tandis que le chiffre d'affaires net s'est établi à 7,29 milliards de francs, en hausse de 5% en comparable (+12,9% de croissance absolue).



