Lafargeholcim ltd : Les prévisions d'un analyste sur l'exercice 2022

(CercleFinance.com) - Pour l'année en cours, Credit Suisse indique tabler pour Holcim, sur une croissance du chiffre d'affaires de 6% et sur une progression de 8% de l'EBITDA, en tenant compte d'un impact positif des opérations de croissance externe (M&A).



Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Holcim tout en abaissant son objectif de cours de 65 à 58 francs suisses, en raison d'un changement de méthode de valorisation pour le titre du groupe suisse de matériaux de construction.



'Holcim a réalisé ses objectifs 2022 avec un an d'avance sur ses objectifs', rappelle toutefois le broker, qui ajuste ses estimations de BPA et d'EBITDA pour 2022-23, de respectivement +0,8% et +0,2% en moyennes.



