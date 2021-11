Lafargeholcim ltd : Lancement à venir d'un béton de performance

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse de matériaux de construction Holcim fait part du lancement prochain de DYNAMax, un béton de performance 'offrant une résistance, une durabilité et une rigidité élevées avec une liberté de conception'.



Dernière innovation mondiale en matière de béton issue de son centre de R&D, DYNAMax sera lancée sur près de dix marchés en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique en 2022.



'DYNAMax est un matériau idéal pour construire des villes plus intelligentes. Il offre des performances élevées pour construire plus avec moins sans compromis sur l'esthétique et la fonctionnalité', commente le PDG Jan Jenisch.



