Lafargeholcim ltd : Engage le processus de sortie de Russie

(CercleFinance.com) - Holcim annonce que son conseil d'administration a décidé d'engager le processus de sortie du marché russe conformément aux valeurs de l'entreprise d'opérer de la manière la plus responsable.



Cette décision de céder l'activité russe fait suite à l'annonce précédente de la société de suspendre tous les investissements en capital sur le marché.



Le Conseil exprime sa profonde préoccupation face aux souffrances humaines tragiques et remercie tous les collègues d'Holcim qui se mobilisent dans le monde entier aux côtés des ONG locales pour fournir un abri, des biens essentiels et des fournitures médicales, ainsi que pour donner de leur temps.



