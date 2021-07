Lafargeholcim ltd : Déploiement d'une nouvelle identité visuelle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le géant suisse du ciment Holcim a annoncé jeudi qu'il allait se doter d'une nouvelle identité visuelle après avoir déjà raccourci son nom, qui était LafargeHolcim depuis 2015.



Le groupe basé à Zoug explique que ce projet vise à regrouper ses nombreuses marques locales derrière une signature unique, mais aussi à mettre en avant ses activités dans les villes vertes et intelligentes, ainsi que son objectif d'atteindre la neutralité carbone.



Holcim précise toutefois que ses nombreuses marques existantes (ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cements, Firestone Building Products, Geocycle et Lafarge) conserveront toutes leur nom d'origine.



Holcim ajoute qu'après la simplification de son identité et l'abandon du nom composé, son ticker boursier est devenu 'HOLN', et non plus LHN.



