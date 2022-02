Lafargeholcim ltd : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Holcim gagne 2% à Zurich, le conseil d'administration du groupe de matériaux de construction proposant une augmentation de 10% du dividende à 2,20 francs suisses par action, pour un BPA ajusté en hausse de 30% à 3,98 francs au titre de l'exercice 2021.



L'EBIT récurrent a atteint un record de 4,61 milliards de francs, en hausse de 25,7% sur une base comparable, pour un chiffre d'affaires net de plus de 26,8 milliards, en augmentation de 11,3% en comparable tirée à la fois par la croissance des volumes et par des prix solides.



Pour 2022, Holcim s'attend à ce que la dynamique de croissance se poursuive dans toutes les régions avec notamment une progression du chiffre d'affaires supérieure à 6% en comparable, et une croissance positive de l'EBIT récurrent à périmètre constant.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAFARGEHOLCIM LTD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok