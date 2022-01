Lafargeholcim ltd : Acquisition de PTB-Compaktuna finalisée

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de PTB-Compaktuna (PTB), l'un des principaux producteurs de solutions de construction spécialisées basé en Belgique et opérant dans la région du Benelux et dans le nord de la France.



PTB propose une large gamme de solutions de construction hautes performances allant des adhésifs et des mortiers spéciaux aux finitions. Cette acquisition élargit ainsi encore la présence d'Holcim sur le marché à forte croissance de la réparation et de la rénovation.



Cette acquisition fera progresser la 'Stratégie 2025' d'Holcim qui vise à étendre son activité solutions et produits pour la porter à 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025 en entrant dans les segments de construction les plus attractifs.



