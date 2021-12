Lafargeholcim ltd : Acquisition aux USA, Oddo maintient sa note 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Holcim, avec un objectif de cours de 60 CHF.



Le bureau d'analyses rapporte que LafargeHolcim a signé un accord afin d'acquérir Malarkey Roofing Products, une société états-unienne de solutions de toiture qui vise un chiffre d'affaires 2022 de 600 M$ et un EBITDA de 120 M$.



'Le prix ressort à 1.35 Md$ pour un montant de synergies évalué à 40 M$ sur 3 ans', indique Oddo, qui juge que cette acquisition s'inscrit tout à fait dans la stratégie 'accelerating green growth' 2025 de LafargeHolcim.



L'analyste estime que le marché devrait bien accueillir cette nouvelle acquisitionet que 'le groupe pourrait procéder à une nouvelle rotation de portefeuille en 2022'.



L'opinion 'neutre' reste toutefois maintenue en raison du poids de la problématique CO2, conclut le broker.



