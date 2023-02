Korian : Sanctionné après ses comptes annuels, Korian subit une baisse historique en Bourse

(BFM Bourse) - Le numéro un européen des maisons de retraite accuse une baisse historique en séance à la Bourse de Paris après la publication de comptes dégradés en 2022 et l'annonce de prévisions inférieures aux attentes des analystes.

Depuis 2019, Korian a opéré une transformation de son modèle économique. Le groupe tricolore, présent en Allemagne, au Bénélux, en Espagne et en Italie aussi bien qu'en France a consenti de nombreux investissements pour poursuivre la modernisation et la diversification de son réseau et le développement de parcours de soins de proximité.

Mais cette mue a un coût. Les charges induites par ce plan de transformation ont pesé sur les bénéfices 2022 de Korian, qui a vu fondre ses profits (hors prise en compte d'une norme comptable) de 61,8% sur un an pour atterrir à 52 millions d'euros.

Korian a dû réaliser "un niveau élevé de dépenses non récurrentes en 2022, liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique",a précisé le directeur financier, Philippe Garin cité par l'AFP.

Un environnement marqué par l'inflation

Le numéro un européen des maisons de retraite Korian a par exemple investi dans des projets d’habitats alternatifs portés par sa filiale Ages&Vie, ou accéléré dans la psychiatrie avec le rachat en octobre 2020 du groupe français Inicea puis d'Ita Salud Mental, en février 2021, troisième acteur de la santé mentale en Espagne.

Outre les investissements consentis pour adapter l'offre de Korian aux nouveaux besoins dans la prise en charge de la dépendance et des pathologies associées, le groupe a dû composer avec un "environnement marqué par l'accélération de l'inflation".

La hausse des coûts de l’énergie a elle seule amputé l'excédent brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) d'environ 20 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), avant impact de la norme comptable IFRS 16, a atteint 607,1 millions d'euros en 2022, soit 13,4% du chiffre d'affaires, contre 597,2 millions d'euros et 13,9% du chiffre d'affaires l'année précédente. Cités par l'AFP, les analystes d'Oddo BHF pointent un "tassement de marge", même si "la situation n'apparaît pas inquiétante et totalement différente de celle d'Orpea". De leur côté, les spécialistes de Jefferies, cités par Reuters avancent que l'Ebitdar de Korian en 2022 est ressorti 5% en dessous du consensus.

Une "année de transition"

Korian qualifie l'année 2023 d'"une année de transition" à l'issue de laquelle la société compte réaliser une croissance organique de plus de 8% "portée par les transformations et les ouvertures récentes, la normalisation des taux d'occupation et de l'activité, ainsi que les revalorisations et des tarifs reflétant la hausse de coûts". Le groupe a déjà constaté en 2022 les premiers effets de son plan de transformation vers des activités à plus fort potentiel. L'an dernier, le groupe a réalisé une croissance organique de 6,2 % de son activité pour ressortir à 4,5 milliards d'euros.

L'excédent brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) est quant à lui attendu stable en montant en 2023 par rapport à 2022, "reflétant les effets du passage sans marge de la hausse inflationniste des coûts et des salaires dans le chiffre d’affaires". Une prévision décevante pour Jefferies car elle est également inférieure au consensus.

"En 2024 et en 2025, l’évolution de l’Ebitdar, ainsi que celle du résultat d'exploitation avant prise en compte de la norme IFRS16, devraient suivre la croissance du chiffre d’affaires", ajoute Korian.

Les analystes d'Oddo anticipent que les profits de Korian en 2023 seront "inférieurs au consensus" des analystes, d'autant plus que, l'entreprise aura du mal à "s'affranchir totalement d'Orpea" et "du contexte", est-il est indiqué dans leur note.

A la Bourse de Paris, Korian affiche la plus forte baisse de son histoire en séance depuis sa cotation en fin novembre 2006. Le titre lâche en effet plus de 20% pour tomber à un plancher historique de 7,51 euros, en réaction à cette forte chute des résultats 2022 et aux perspectives inférieures aux attentes. Emporté par le scandale Orpea, Korian a perdu plus de 70% de sa valeur depuis début 2022.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse