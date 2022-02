Korian : Les plaintes en justice s'organisent, Orpea et Korian poursuivent leur chute en Bourse

(BFM Bourse) - Rien n’y fait. Ni les enquêtes commandées par le groupe, ni les remaniements à sa tête ne parviennent à freiner la chuter du titre Orpea, qui abandonne désormais près des deux tiers de sa valeur depuis le 20 janvier. Korian est également en chute libre, alors qu'une avocate annonce vouloir lancer une action collective contre le groupe.

À son apogée boursier, il y a presque tout pile le 2 ans (le 19 février 2020), Orpea pesait 8,3 milliards d’euros. Ce matin, le leader mondial des maisons de retraite ne vaut plus que 2 milliards. Encore en repli de 6,7% à 31,45 euros vers 11h, le titre Orpea abandonne désormais plus de 63% depuis la clôture du 20 janvier dernier. Et le krach est à peine moins violent pour son concurrent Korian (-39% depuis le 20 janvier), dont la valorisation tutoie désormais celle du n°1 du secteur, à plus de 1,8 milliard d’euros.

À l’origine de cet effondrement, l’annonce de la parution d’un livre du journaliste Victor Catanet, le 24 février, accusant Orpea de lourdes négligence dans ses Ehpads. Trois jours plus tard, le groupe annonçait avoir mandaté deux cabinets indépendants pour faire la lumière sur les accusations dont il fait l’objet, alors que le gouvernement s’immisçait dans ce dossier sensible au regard des personnes âgées dont Orpea a la charge, lançant une double enquête sur le groupe confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF). En parallèle, le directeur général Yves Le Masne était débarqué, au profit de celui qui était jusqu’alors président non exécutif du conseil d’administration Philippe Charrier. Puis Orpea a encore accéléré sa chute ce vendredi après l'annonce d'une enquête en cours du magazine "Cash Investigation" sur les Ehpad privés.

Entre-temps, le Canard enchaîné a révélé que l’ancien directeur général Yves Le Masne aurait perçu 590.000 euros en revendant des actions du groupe peu après avoir appris la préparation du livre-enquête. Si l’ancien dirigeant a "vivement réfuté toute accusation de délit d’initié", assurant que cette vente d’actions n’avait "rien à voir avec le livre de Victor Castanet, qui ne créait pas pour nous d'inquiétude particulière", les mauvaises publicités se multiplient pour Orpea, et certains analystes estiment que le groupe va affronter une "crise de réputation" alors que sa probité est rudement mise en doute.

Remontée, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon, qui a reçu Philippe Charrier et Jean-Christophe Romersi (directeur général d’Orpea France) la semaine dernière, avait regretté avoir fait face à deux hommes qui "nient tout" et "ne se remettent pas en question". "Je leur ai fait part de ma colère et leur ai bien expliqué que, s'ils ont des actionnaires à rassurer, moi je dois rassurer les résidents, les familles et les professionnels", avait-elle insisté.

Vers une action collective contre Korian

Du côté de Korian, la patronne Sophie Boissard est sortie du bois ce lundi en accordant une interview aux Echos, dans laquelle elle défend les Ehpad privés et demande à l'Etat un effort financier et une définition des normes de contrôle des établissements. "Notre système ne peut pas faire sans les Ehpad privés", a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il serait "calamiteux qu’on jette le bébé avec l'eau du bain" après la parution de cet ouvrage qui "vise le système d'une entreprise en particulier", qu'on ne peut extrapoler à toutes les autres. Mais le groupe est désormais lui aussi attaqué.

Sur France Info, l'avocate Sarah Saldmann, déjà à l'origine d'une action du même type contre Orpea, a indiqué avoir reçu des dizaines de témoignages concernant Korian et qu'elle allait lancer une action collective contre ce dernier.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse