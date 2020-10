Korian : Le leader de la prise en charge de la dépendance Korian accélère dans la psychiatrie

(BFM Bourse) - Korian va racheter pour 360 millions d'euros Inicea, troisième opérateur privé en France sur la santé mentale, qui représente un marché en progression de 6% par an. Le projet d'augmentation de capital destiné à financer l'opération pèse sur le cours.

Après avoir rebondi de 6,3% sur une semaine, le cours de Korian flanche de 7,99% vendredi vers 10h30 à 27,40 euros après un ensemble d'annonces de poids de la part du groupe, premier acteur européen des soins au service des personnes âgées et fragiles.

Dans un communiqué diffusé jeudi après Bourse, le groupe -issu de la fusion en 2014 entre Korian et Medica- a dévoilé le projet de racheter à Antin Infrastructure Partners l'opérateur Inicea, qui s'est développé ces dernières années sous l'impulsion du fonds jusqu'à devenir le numéro 3 en France de la santé mentale avec un réseau de 19 cliniques, dont 7 hôpitaux de jour autonomes, et 1.220 lits, soit 10% des capacités du secteur.

"C’est aujourd’hui un acteur reconnu dans la prise en charge des troubles de l’humeur, de la schizophrénie, des troubles anxio-dépressifs, et des addictions. Au-delà des traitements en hospitalisation complète, il a développé depuis 2013 un réseau de 7 hôpitaux de jour autonomes, et prévoit d’ouvrir 7 centres supplémentaires d’ici 2023. Inicea est également en pointe sur les solutions thérapeutiques, comme la réalité virtuelle et la stimulation magnétique trans-crânienne répétitive (RTMS). Il intègre par ailleurs la télémédecine dans le suivi de ses patients", tel que le présente le communiqué.

17% du secteur de la psychiatrie privée en France

En 2020, Inicéa devrait réaliser plus de 100 millions d'euros de chiffre d’affaires, en progression de 6% par rapport à 2019, un rythme qui correspond à la croissance moyenne (à périmètre constant) attendue sur les prochaines années.

En ajoutant à l'apport d'Inicea les 11 cliniques de psychiatrie et d’addictologie qu’il détenait jusque-là, Korian va constituer une nouvelle ligne d’activités dédiée à la santé mentale, représentant d'ores et déjà 17% du secteur de la psychiatrie privée en France, et qui devrait générer d'ici 2025 un chiffre d'affaires proche de 200 millions d'euros, hors acquisitions supplémentaires. Korian attend en outre de cette nouvelle ligne qu'elle contribue positivement à sa marge globale dès l'année prochaine.

Sous réserve des autorisations usuelles, l'opération devrait être effectivement réalisée d'ici la fin de l'année, pour une valeur totale d’environ 360 millions d'euros - dont environ 140 millions d'euros d’investissement immobilier, sachant qu'Inicéa détient en propre plus de la moitié de son parc d'établissements.

Augmentation de capital avant fin 2020

L’acquisition, qui s’inscrit dans la stratégie de croissance engagée depuis trois ans par Korian sera financée par une augmentation de capital ouverte à l'ensemble des actionnaires via l'attribution de droits préférentiels de souscription, ceci "dès que seront réunies les conditions de marché appropriées et avant la fin de l'année 2020".

Les deux principaux actionnaires de Korian Predica (Crédit Agricole) et Malakoff Médéric Humanis, qui détiennent 32% du capital, se sont engagés à prendre part à cette levée de fonds à proportion de leurs participation.

Le prix et le calendrier précis restent à déterminer à ce stade.

Une croissance supérieure à 5% pour 2020

En parallèle, le groupe a donné de premières indications sur son activité du troisième trimestre, dont les résultats seront publiés par anticipation le 19 octobre, au lieu du 28. Selon Korian, les niveaux d''activité ont progressé au troisième trimestre par rapport au deuxième, compte tenu de la reprise d’activité sanitaire et médicosociale à la suite de la levée des mesures de confinement. La société dirigée par Sophie Boissard s'attend pour ce trimestre à un chiffre d'affaires compris entre 945 et 965 millions d'euros, sous l'effet d'une reprise "limitée" de la croissance organique et de la contribution des acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois. En dépit des fortes incertitudes liées à l’évolution de la situation pandémique, le groupe s’attend pour 2020 à une croissance supérieure à 5%.

Korian anticipe par ailleurs une marge d’Ebitda d'au moins 13,2% cette année, avant impacts de la norme IFRS 16 et en excluant les coûts exceptionnels liés à la Covid-19 (12,1% en incluant les coûts exceptionnels Covid-19), équivalent à un taux d'environ 23% après IFRS 16 (22,1% en incluant les coûts exceptionnels Covid-19).

À moyen terme, Korian confirme en outre les objectifs de son plan "Le Soin à Coeur" visant un chiffre d’affaires de plus de 4,5 milliards d’euros à l’horizon 2022, avec un taux de marge d'Ebitda de 15,5% (pré-IFRS 16, soit environ 24% après impact de la norme portant sur environ 80 millions d'euros de loyers), en décalant cependant cet horizon de 2021 à 2022. En termes de bilan, l'entrepris vise à maintenir un levier (dette par rapport à l'Ebitda) inférieur à 3,5 fois.

