Korian : Vers une acquisition en santé mentale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition du Centre de Psychothérapie d'Osny (Val d'Oise), pour renforcer son activité de santé mentale en Ile-de-France, où il dispose déjà de trois cliniques psychiatriques et d'un hôpital de jour autonome.



Cet établissement bénéficie d'infrastructures modernes au sein du pôle de santé multidisciplinaire qui regroupe sur sept hectares plusieurs structures sanitaires et médico-sociales qui facilitent les parcours et l'accès aux soins des patients.



La clinique dispose d'une unité d'hospitalisation complète pour adultes en psychiatrie générale de 69 lits et d'un hôpital de jour de soins de suite et réadaptation addictologie de 10 places. Son chiffre d'affaires réalisé en 2020 s'élève à environ cinq millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.