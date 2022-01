Korian : Un collaborateur sur 10 en parcours qualifiant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian, un spécialiste des soins pour les personnes âgées et fragiles, a annoncé vendredi que près d'un collaborateur sur 10 était aujourd'hui engagé dans un parcours de développement professionnel qualifiant.



A la fin 2021, ce sont quelque 5290 collaborateurs qui étaient engagés dans un processus de qualification, soit 9,6% de ses effectifs européens, à comparer avec 8,1% à l'issue de l'exercice 2020 et 4% en 2019.



L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques estime que son objectif d'atteindre 10% des effectifs engagés dans une telle démarche d'ici 2023 devrait être donc dépassé.



Dans son communiqué, Korian souligne que les différents dispositifs publics européens de formation couvrent moins de 60% des besoins liés au vieillissement de la population.



