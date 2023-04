Korian : Korian trouve des partenaires pour ses actifs immobiliers, son action et celle d'Orpea en profitent

(BFM Bourse) - Le numéro un européen des maisons de retraite confirme ses objectifs 2023 après un premier trimestre de bonne facture. Le partenariat immobilier conclu avec Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis est également salué.

Le marché apprécie vivement les dernières annonces de Korian. Le numéro un européen des maisons de retraite rebondit de 9% à la Bourse de Paris après avoir confirmé ses perspectives financières pour l'année en cours. Les investisseurs saluent également les récentes initiatives de Korian dans la gestion de son parc immobilier.

Pour ce qui est des données purement financières, Korian a tenu ses promesses. Le gestionnaire d'Ehpad a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse de 11,8%, dont 8,8% de croissance organique, un taux conforme aux attentes du groupe.

"La croissance publiée a été soutenue par l'acquisition en Espagne de Grupo 5, mais impactée par les cessions réalisées l'année dernière, notamment en Allemagne. Tous les pays ont affiché une croissance organique dynamique", allant jusqu'à 18% au Bénélux a indiqué Korian.

Sur la base de ces chiffres, le groupe "confirme ses perspectives 2023 de croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 8%" et de stabilité de ses résultats. Ces prévisions avaient été communiquées lors de la publication de comptes 2022 qui avaient été lourdement sanctionnés par le marché. En février dernier, Korian avait en effet annoncé une chute de ses profits en raison "d'un niveau élevé de dépenses non récurrentes en 2022, liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique".

Depuis 2019, Korian s'est engagé dans une transformation de son modèle économique. Le groupe tricolore, présent en Allemagne, au Bénélux, en Espagne et en Italie aussi bien qu'en France a consenti de nombreux investissements pour poursuivre la modernisation et la diversification de son réseau et le développement de parcours de soins de proximité.

Un allégement du parc immobilier

Outre la confirmation des objectifs financiers pour l'année en cours, le marché applaudit la poursuite du plan de déploiement de la stratégie Asset Smart. , mise en œuvre par Korian depuis 2016.

Le groupe indique être entré en négociations exclusives avec Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis, en vue de la conclusion d’un partenariat immobilier portant sur un portefeuille d'actifs d'une valeur totale d'environ 500 millions d'euros.

Concrètement, Korian mettrait en place un véhicule spécialisé dans le parc immobilier dont il ouvrirait une partie minoritaire aux trois groupes précités.

"L’investissement en capital des partenaires représentera une valeur de 130 millions d'euros" précise Korian.

Ce partenariat envoie également un signal positif pour Orpea qui compte aussi vendre des actifs immobiliers. Le titre du concurrent de Korian profite de ces annonces et progresse de son côté de 11% à la Bourse de Paris.

Dans son plan stratégique dévoilé à l'automne dernier, Orpea a indiqué vouloir réduire sa détention d'actifs immobilier, passant d'un taux de détention compris entre 20% et 25% à moyen terme contre 47% à fin 2021. Orpea avait alors identifié 1 milliard d'euros d'actifs immobiliers prêts à être cédés "dès que les conditions de marché le permettront" et compte créer à moyen terme une foncière dédiée dont une part minoritaire du capital serait ouverte à des investisseurs externes.

Une entreprise à mission

Orpea compte ainsi se refaire une santé financière après avoir connu un véritable supplice boursier depuis la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs en janvier 2022. Cet ouvrage avait également porté préjudice à Korian.

Pour marquer un renouveau et redorer son blason, Korian a indiqué mardi soir avoir adopté un statut d'"entreprise à mission". La "société européenne, structure de tête du groupe" s'appellera Clariane, pour "marquer l'adoption de cette plateforme en tant que point commun de toutes les activités et entités de l'entreprise", a précisé à l'AFP la directrice générale Sophie Boissard. Korian soumettra ce projet à sa prochaine assemblée générale prévue le 15 juin prochain.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse