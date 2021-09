Korian : Succès de l'émission d'ODIRNANE

(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian annonce avoir réalisé avec succès une émission de 7.508.009 ODIRNANE, placées auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 332,5 millions d'euros suite à l'exercice total de la clause d'extension.



'Le succès de cette offre permet de diminuer les intérêts à payer pour les années à venir, tout en réduisant significativement le niveau de dilution potentielle des obligations émises', explique le directeur financier Philippe Garin.



Le produit net a pour objet de financer le rachat de 100% des ODIRNANE existantes émises en juin 2017 et en septembre 2018 ainsi que les besoins généraux. Le règlement-livraison des ODIRNANE est prévu le 8 septembre et celui du rachat, le 9 septembre.



