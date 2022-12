Korian : S'engage pour la formation de son personnel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian confirme ses ambitions en termes de politique de ressources humaines avec des progrès sur la formation, en ligne avec les engagements du groupe.



Korian a d'ores et déjà dépassé l'objectif 2022 de 10% des employés inscrits dans des parcours de formation, avec 6 000 employés actuellement en formation qualifiante.



En particulier, Korian continue de déployer ses programmes d'apprentissage à travers le Groupe, avec deux nouveaux pays en 2022 : les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et a ainsi atteint un total de 3 000 apprentis au niveau du Groupe.



En France, Korian investit environ 20 millions d'euros par an dans la formation de ses employés, avec ses propres écoles, centres de formation des apprentis ou classes dédiées.



Korian a l'ambition de pouvoir satisfaire 50% de ses besoins en recrutement en interne dans les prochaines années. En 2022, Korian aura recruté près de 12 000 personnes dont environ 5000 en France.



