Korian : Partenariat avec la FFCM pour la médiation

(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian annonce la conclusion d'un partenariat avec la FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation), en vue du développement de la médiation avec un référentiel qualitatif.



Ce partenariat va notamment permettre de développer un programme de formation conjoint au sein du réseau des établissements Korian. Les ressources documentaires seront mutualisées et des évènements conjoints pourront être engagés.



'Ce partenariat s'inscrit dans notre ambition de pratiquer une médiation de qualité ; il répond ainsi aux exigences d'indépendance, de déontologie et de formation défendues par la FFCM', affirme le directeur général Nicolas Mérigot.



