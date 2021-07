Korian : Option de dividende en actions retenue à 51%

(CercleFinance.com) - Korian indique que son option pour le paiement du dividende en actions, ouverte du 8 au 25 juin, a été retenue à 51,1%, se traduisant par la création de 536.224 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,51% du capital et des droits de vote.



Ces actions seront soumises à toutes les stipulations des statuts de Korian. Elles seront, à compter de leur émission, entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le capital social du groupe de prise en charge de la dépendance.



Le règlement-livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront le 1er juillet, tout comme le versement du dividende en numéraire aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions.



