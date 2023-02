Korian : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note neutre sur le titre Korian, avec un objectif de cours réduit de 14 à 9 euros.



Après une année 2022 marquée par l'inflation, Korian a guidé sur une croissance 2023 d'au moins 8% organique dont ~4% d'effet prix, une guidance qui ressort sous le consensus. 'L'ampleur de la baisse a plutôt surpris le marché', juge Oddo.



En 2023, les investissements approcheront les 500 ME contre près de 830 ME en 2022, indique l'analyste qui indique avoir ajusté ses projections 2023-2024 pour tenir compte des éléments de guidance.



Oddo indique aussi que le refinancement du groupe demeure un point d'incertitude pour le marché, avec un refinancement d'environ 900 ME prévu pour 2023. 'Nous redoutons une légère perte de valeur immobilière ou une légère hausse du coût de financement, plutôt que des blocages ou de sérieuses difficultés à se refinancer (contrairement à Orpéa)', indique Oddo.



Selon l'analyste, 'la configuration de ce début d'année apparaît encore chargée d'éléments contraires. Compte tenu du profil 2023 de marge et de cash, nous pensons que le timing ne sera pas opportun avant fin 2023'.



