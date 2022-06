Korian : Oddo n'est plus à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Korian de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 35 à 20 euros, sur fond d'une actualité marquée par une plainte provenant de familles de résidents déposée contre le groupe.



'Il nous semble qu'il sera difficile de prouver les malveillances, le groupe dispose d'assurances pour couvrir ce type de procédures, et le calcul d'un impact financier nous semble difficile à estimer et peu approprié d'un point de vue éthique', tempère l'analyste.



Oddo souligne néanmoins que cette annonce 'met maintenant directement en cause Korian et maintient le secteur sous pression' et prévient que si l'impact financier serait peut-être différent, 'le risque d'éthique des affaires pourrait franchir une étape'.



