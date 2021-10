Korian : Mis à l'honneur par l'agence Vigeo-Eiris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian annonce saluer aujourd'hui le rapport publié début octobre par l'agence de notation extra-financière Vigeo-Eiris (V.E), filiale de Moody's Corporation, classant le Groupe à la première place parmi les 47 entreprises du secteur 'Equipements et services de soins et santé'.



L'agence V.E se base sur des critères d'environnement, d'engagement sociétal, d'éthique des affaires, de droits humains et de gouvernance pour établir la notation de la performance ESG des entreprises évaluées.



La note globale attribuée par l'agence V.E est de 57/100, qualifiée de robuste, en hausse de près de 20 points par rapport à 2020 (38/100).

Dans le détail, la note Environnement s'établit à 57 (vs 32 en 2020), la note Sociale à 53/100 (vs 36/100 en 2020) et la note Gouvernance à 62 (vs 42 en 2020), bien au-dessus de la performance moyenne du secteur.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.