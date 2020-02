Korian : Marge d'EBITDA améliorée en 2019

(CercleFinance.com) - Korian publie pour 2019 un résultat net part du groupe en augmentation de 10,4% à 136 millions d'euros et une marge d'EBITDA améliorée de 50 points de base à 14,8% grâce à l'évolution de son mix d'activité et à sa stratégie immobilière 'asset smart'.



Le chiffre d'affaires du groupe de prise en charge de la dépendance a augmenté de 8,3% à 3.612 millions d'euros, dont une croissance organique de 3,8%, bénéficiant ainsi à la fois de la contribution des activités historiques et de la diversification en cours.



Un dividende en hausse de 10% à 0,66 euro, avec option de paiement en actions, sera proposé à l'assemblée générale au titre de 2019. Pour 2020, Korian vise une croissance du chiffre d'affaires d'environ 9% et une marge d'EBITDA supérieure à 15%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KORIAN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok