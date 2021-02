Korian : Le titre réagit peu aux résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Korian évolue sans grande tendance jeudi matin à la Bourse de Paris, après la publication de résultats annuels 2020 ressortis globalement en ligne avec les attentes.



Le gestionnaire de maisons de retraite a fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires en progression de 7,2% à 3,87 milliards d'euros sur l'exercice écoulé, avec notamment une croissance organique de 2%.



Sa marge opérationnelle (Ebitda), hors coûts exceptionnels, s'est établie à de 13,6%, un niveau supérieur à l'objectif de 12,9% qui avait été libellé afin de tenir compte des coûts exceptionnels liés au Covid-19.



Le groupe a confirmé ses objectifs financiers déjà annoncés pour 2022, tablant toujours sur un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros et une marge d'Ebitda de 15,5%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF estime que le groupe envoie 'plutôt de bons signaux' et relèvent leur objectif de cours de 27 à 34 euros.



A 10h15, l'action Korian reculait de 0,2%, tandis que l'indice SBF 120 avançait dans le même temps.



