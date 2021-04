Korian : Le CA progresse de 8,1% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian dévoile aujourd'hui un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2021, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2020.



'La dynamique de croissance est principalement portée par la bonne contribution des acquisitions réalisées par le Groupe en 2020 et début 2021, avec une très bonne performance d'Inicea, acteur spécialisé dans la Santé mentale', annonce la société qui ajoute que la croissance organique, de 1,4%, témoigne de la résilience du modèle économique diversifié du Groupe.



Korian a par ailleurs annoncé ce jour l'acquisition d'Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH (IPDL), une société allemande spécialisée dans les soins ambulatoires intensifs, implantée dans le Sud de l'Allemagne (Bade-Wurtemberg et Bavière).



Par conséquent, le groupe anticipe un chiffre d'affaires en hausse de plus de 9% pour l'année 2021, en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires 2022 supérieur à 4,5 milliards d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.