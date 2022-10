Korian : Hausse de 6.4% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian publie un chiffre d'affaires de 1134.8 ME au titre du 3e trimestre, en hausse organique de 6.4% par rapport à la même période un an plus tôt, tenant compte des cessions et fermetures de 67 établissements (soit 9% du parc installé).



En croissance organique, l'activité progresse aussi bien en Italie (+6.7%) qu'au Benelux (+16%), qu'en Allemagne (+3.5%) que dans la zone France/Espagne/Royaume-Uni (+5.1%).



Le chiffre d'affaires des soins de longue durée progresse de 3,8%, dont 6,1% de croissance organique.

Les activités sanitaires sont en croissance de 6,6% dont 5,8% de croissance organique.

Les activités Domiciles sont en croissance de 7,4% dont 9,5% de croissance organique.



Dans ce contexte, Korian confirme son objectif de croissance organique attendue à environ 6% pour 2022, avec une marge d'EBITDA pré-IFRS 16 à un niveau proche de l'an dernier (13.7%) en conservant une structure financière comparable à celle de 30 juin 2022.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.