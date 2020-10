Korian : Hausse de 5,6% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 5,6% à 961,1 millions d'euros, dont +1% de croissance organique, conforme à l'estimation annoncée le 1er octobre dernier (entre 945 et 965 millions).



L'activité a bénéficié d'une part du rebond des activités sanitaires en France et en Italie après la levée des différentes mesures imposées par les autorités, et d'autre part de la remontée des taux d'occupation dans les établissements médico-sociaux.



Korian s'attend pour l'année 2020 à une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5% et à une marge d'EBITDA égale ou supérieure à 13,2%, avant impacts de la norme IFRS 16 et en excluant les coûts exceptionnels liés à la Covid-19 (12,1% en les incluant).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.