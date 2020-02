Korian : Korian en négociation pour Move In Med

(CercleFinance.com) - Korian annonce être en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire dans le capital de Move In Med, start-up spécialisée dans les services et outils numériques pour améliorer le parcours de patients atteints de maladies chroniques.



Move In Med propose une expertise spécifique en conseil, innovation technologique et formation destinée aux établissements et aux professionnels de santé. Près de 50 structures publiques, privées, institutionnelles et associatives utilisent ses services.



Créée en 2016 par Sylvie Boichot et Sophie Gendrault, deux scientifiques spécialisées dans le conseil en innovation technologique et les parcours de soins coordonnés, Move In Med compte aujourd'hui 18 collaborateurs.



