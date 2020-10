Korian : Discussions exclusives pour l'acquisition d'Inicea

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian annonce des discussions exclusives en vue de l'acquisition d'Inicea. Le groupe va réaliser une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 400 ME pour financer l'acquisition d'Inicea.



Il s'agit du troisième opérateur psychiatrique privé en France. L'opération est d'une valeur totale d'environ 360 ME, dont environ 140 ME d'investissement immobilier.



La réalisation de l'opération est prévue au quatrième trimestre 2020.



Sophie Boissard, Directrice Générale de Korian, a déclaré: ' Avec l'entrée d'Inicea au sein de Korian, nous renforçons nos positions dans les activités de santé mentale et constituons une ligne d'activité dédiée afin de répondre au mieux aux besoins de santé publique au plus près des territoires.'



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.