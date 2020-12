Korian : Dans le vert après un partenariat immobilier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Korian gagne près de 1% au lendemain d'un accord avec BNP Paribas Cardif et EDF Invest prévoyant un investissement de long terme, par ces derniers, de 336 millions d'euros pour détenir 49% d'un véhicule immobilier contrôlé et géré par le groupe.



Cette structure dédiée détient 81 actifs répartis entre la France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique pour une valeur d'un milliard d'euros, portefeuille comprenant des maisons de retraite et des cliniques, dont un tiers construit ou rénové il y a moins de cinq ans.



La rémunération annuelle attendue est d'environ 4,5%, avec un rendement minimum garanti pour BNP Paribas Cardif et EDF Invest, quelles que soient les évolutions du marché, mais aussi un plafond de rémunération à la sortie des investisseurs.



Ce dernier permet à Korian de pouvoir bénéficier d'une éventuelle hausse significative de la valeur immobilière du portefeuille d'actifs à long terme. Par cette opération, le groupe de prise en charge de la dépendance pourra accélérer ses investissements immobiliers.



