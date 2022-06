Korian : Création d'un nouveau comité de société européenne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En cohérence avec son passage au statut de société européenne, approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 22 juin, Korian annonce la signature de l'accord sur la constitution du nouveau comité de société européenne.



Celui-ci remplacera, dès désignation de ses membres fin 2022, le comité d'entreprise européen installé en juin 2020. Ce comité de société européenne sera composé de 20 représentants de salariés, désignés par les syndicats.



Les réunions plénières (deux par an) permettront de poursuivre un dialogue de qualité entre les délégués et les membres de la direction générale sur la stratégie de développement et la politique sociale et environnementale (ESG).



Le comité poursuivra les travaux entamés par le comité précédent, qui avait notamment permis d'adopter, en novembre 2021, un premier texte européen sur la santé et sécurité au travail et la mise en oeuvre de 25 mesures permettant de réduire les accidents du travail.



